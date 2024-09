Michele Bravi apre la stagione del Teatro Colosseo

Una stagione che si prospetta come un viaggio culturale ricco e variegato, capace di soddisfare gli appassionati di ogni genere: concerti, spettacoli teatrali, monologhi, danza e momenti di intrattenimento d’autore.

Michele Bravi arriva al Colosseo con un concerto che prende il titolo da quello del suo ultimo lavoro discografico per raccontare in musica il viaggio introspettivo già disegnato nell’album. Il teatro è lo sfondo di questo percorso dal vivo, Michele guida il pubblico in un percorso sonoro delicato e intenso tra presente e passato del suo repertorio. Un invito a chiudere gli occhi e celebrare ciò che si vede.

INFO: www.teatrocolosseo.it