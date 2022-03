Andrea Bernardi: da Dubai racconta i suoi successi lavorativi e i suoi business attuali

Succede che ad un certo punto della propria vita si voglia cambiare direzione. E’ successo ad Andrea Bernardi che nel 2010 decide di stravolgere i suoi piani e puntare su nuovi progetti di business.

Avere la facoltà di scegliere e di fatto prendere decisioni in grado di rivoluzionare il proprio percorso professionale. Decidere se lavorare o meno, dove farlo e con chi farlo. Da qui parte la nuova business identity di Andrea Bernardi fondata sulla gestione e l’ottimizzazione del tempo, perché “la cosa più importante che abbiamo nella nostra vita è il tempo… che nessuno potrà mai ridarci indietro”.

Andrea Bernardi: a 20 anni l’inizio del successo

Il business internazionale di Andrea Bernardi ha origini nel 2002, quando Andrea svolgeva per lo più la mansione di tecnico informatico, deluso da un percorso scolastico obsoleto e privo di contenuti. Nonostante questo profondo senso di insoddisfazione perenne, la passione per l'informatica lo portò a studiare e ad approfondire le sue conoscenze per imparare a sviluppare piattaforme Web, ovvero portali che fossero in grado di cambiare il mondo. Questo primo step gli fornì gli strumenti e le competenze per fondare WEBONAIR, la sua prima azienda.

Il 2002 è l’anno che in un certo senso segna la svolta per Andrea Bernardi. Dopo un paio d'anni di gavetta comprese che il sistema di scambio tempo/denaro come dipendente non poteva rappresentare un successo, né tantomeno gli avrebbe mai permesso di riuscire ad essere libero lavorativamente parlando.

Nel Marzo 2005 ancora un’altra conquista per Andrea Bernardi. Nasce Teracom, la sua prima società. Dopo tre anni di lavoro in completa solitudine, nasce in Andrea la consapevolezza che non sarebbe mai stato in grado da solo di crescere a livello esponenziale.

Attraverso Teracom e grazie al know how e alle conoscenze informatiche di Andrea Bernardi, venne lanciato sul mercato un sistema di autenticazione Wireless per Hotel, che fu venduto a oltre 800 strutture in Italia.

Oltre l’Italia: nasce la prima società in Europa

Andrea non si ferma e cerca nuove opportunità, questa volta oltre i confini nazionali. Dopo aver preso atto che il sistema dei Business Online funzionava, l’obiettivo era ampliare il proprio raggio d’azione e raggiungere un numero maggiore di persone.

Da business ad altro business online, questa volta per l’Est Europa, che vede l’apertura in Bulgaria di una nuova società in grado di presidiare il territorio locale.

Fu così che nel marzo 2015, analizzando una serie di problematiche evidenziate nell’'EST Europa ed in concomitanza con l'Italia, nasce un nuovo progetto imprenditoriale basato sulla vendita di servizi telefonici per Aziende e Call-Center.

Quali sono stati, dunque, i risultati ottenuti con questa attività? Ad oggi, dopo più di 8 anni, questa idea si è rivelata molto remunerativa, generando un buon 40% di cash flow complessivo.

2016: il business online è formazione!

Un anno dopo, nel Febbraio 2016, Andrea Bernardi mette un altro tassello nel suo percorso e nei suoi successi lavorativi. Dopo aver compreso gli step ed i protocolli esatti per creare un Business di successo, fonda con un altro socio la BDB Investments LLC, l'azienda che genererà nei suoi affari un ulteriore 30% del cash-flow totale.

L'azienda, seppur Online, inizia ad organizzare formazione dal vivo con un successo strepitoso, che registra la partecipazione di più di 2000 studenti.

Dalla formazione al Trading Online

Chi si ferma è perduto o non si accontenta. Così nel Marzo 2017 è il momento di avviare un’altra attività fondata sul Trading Online.

Spinto dall’esigenza di duplicare i capitali generati tramite le sue aziende,Andrea Bernardi scopre nel Trading Online un ottimo strumento capace di generare entrate pur lavorando seduto ad una scrivania, in qualsiasi parte del mondo.

Da 15 anni il business è CLOUNIX

Andrea Bernardi è anche il fondatore di Clounix, un'azienda di sviluppo software, presente sul mercato da 15 anni, in grado di sviluppare applicazioni web e software basati sul Web3, ovvero il Web fatto di Blockchain. Si tratta, nello specifico, di un’attività volta a creare degli smart contract per i clienti che volessero offrire servizi innovativi sulle crypto. LA realizzazione e lo sviluppo del software è concepito tailor made, sulle specifiche esigenze del cliente.