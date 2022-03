Auto, viaggia forte il mercato dell'usato in Piemonte: cresciute di quasi il 15% le vendite nel 2021

Nella nostra regione lo scorso anno sono stati effettuati ben 227.374 passaggi di proprietà netti di auto usate (fonte ACI), in crescita del +14,9% sul 2020 , un dato superiore alla media nazionale (+13,2%). E anche per il 2022 arrivano segnali positivi, con l’usato che avrà un ruolo di primo piano.

Se il mercato dell'auto è rimasto al palo nel 2021 che ci siamo da poco lasciati alle spalle, con un calo delle immatricolazioni di nuovi modelli del 23,9% a livello nazionale rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia (con un leggero recupero sul 2020), viaggia forte invece quello dell'usato, che in Piemonte ha mandato in archivio dodici mesi contrassegnati dal segno positivo.

Un risultato a cui ha contribuito in parte la crisi del microchip che ha colpito il “nuovo”. Un dato importante se si considera che nell’anno in corso quasi due utenti su dieci che hanno intenzione di acquistare un’auto usata dichiara di farlo soprattutto per la difficoltà nelle consegne di vetture nuove. Una crisi che sta quindi spostando l’interesse di molti utenti sull’usato, facendo crescere i prezzi: nel 2021 il costo medio delle auto usate in vendita in Piemonte sul portale, pari a €14.780, è aumentato di ben il +11,2% rispetto al 2020.

Comandano i diesel

Sul fronte delle alimentazioni, nell’usato il diesel mantiene saldamente il comando, nonostante i blocchi e le limitazioni al traffico che spesso costringono allo stop anche gli Euro 5, mentre il segmento delle auto ibride ed elettriche, pur rappresentando ancora una quota marginale, a livello nazionale sta iniziando a registrare un maggiore interesse (9,2% tra chi vuole acquistare un’auto nel 2022). La partita sugli incentivi avrà un ruolo importante, unica arma per motivare sufficientemente i consumatori.

Ma gli incentivi rappresentano anche una buona opportunità per “svecchiare” l’attuale parco auto circolante, dato che sul mercato digitale c’è una vasta offerta di vetture di nuova generazione. Sul portale di AutoScout24, la media delle auto in vendita nella regione è di 8,3 anni, ma a livello nazionale ben il 51% delle vetture usate presenti è Euro 6 e quasi sei su dieci ha 5 anni o meno.

Sono questi alcuni dati emersi dall’Osservatorio di AutoScout24 , il più grande marketplace automotive online pan-europeo.

Torino precede Cuneo e Alessandria

Qual è l’andamento dei passaggi di proprietà a livello territoriale? Nel 2021, la classifica delle province per numero di passaggi di proprietà vede in testa Torino con 113.358 (+16,3% sul 2020), seguita da Cuneo con 33.124 (+11,6%), Alessandria con 22.891 (+15,2%), Novara con 18.150 (+13,6%), Asti con 12.063 (+12,6%), Biella con 10.432 (+16,4%), Vercelli con 9.126 (+16%), Verbano-Cusio-Ossola con 8.229 (+12,4%).

Volkswagen Golf la più venduta

In merito ai modelli più richiesti in regione vince in assoluto la Volkswagen Golf, ma se si prendono in considerazione solo le vetture ibride ed elettriche troviamo tra le ibride la Toyota C-HR e tra le elettriche la Renault ZOE.