I colossi francesi della distribuzione rimangono nel mercato russo

La Francia è molto presente nel sistema economico della Federazione Russa, ma oggi le sue aziende subiscono una forte pressione esterna per uscire dal mercato russo: il Ministro degli Esteri ucraino ha invocato un boicottaggio mondiale delle automobili Renault, mentre il Presidente ucraino si è appellato al Parlamento di Parigi chiedendo che il business francese la smetta di “sponsorizzare la macchina da guerra russa”.Come riportato dal sito Strumenti Politici , delle 1200 società francesi presenti in Russia a chiudere finora non sono state molte. Tra di esse spiccano nomi importanti tra cui Chanel, Hermès e il gruppo LVMHche detiene Louis Vitton e Dom Pérignon. La Renault (di cui lo Stato francese è azionista al 15%) sembra orientata a fermare la produzione negli stabilimenti vicino Mosca, ma solo dopo vari tentennamenti. Chi invece intende rimanere è il gruppo AFM, che controlla colossi della grande distribuzione organizzata come Auchan, Decathlon e Leroy Merlin: dunque, queste importanti catene restano operanti a pieno regime. E anche la Danone limita il più possibile le chiusure per approfittare dell’uscita della sua concorrente svizzera, la Nestlé. Vi è infineTotalEnergies, un gigante dell’energia presente in Russia da 25 anni. Additata di complicità in “crimini di guerra”, la compagnia ha deciso di dichiarare i principi a cui si atterrà in questo frangente, al fine di fugare le ombre, anche se verrà sempre accusata per il solo fatto di avere partecipazioni in aziende russedell’oil&gas.La Total condanna l’operazione militare contro l’Ucraina e interromperà gradualmente le sue attività di Russia, pur continuando alcune forniture di combustibile, perché rinunciare al gas russo sarebbe una scelta contraria al suo ruolo, che è contribuire alla sicurezza energetica dell’Europa.