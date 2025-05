Ceipiemonte, il 2024 si chiude in utile: le missioni sono state 340 e il prossimo triennio rilancia ancora sull'export

Approvati il Bilancio 2024 e il nuovo Piano Industriale 2025-2027 dall’assemblea Soci di Ceipiemonte, l’organismo regionale che promuove la competitività del territorio e lo sviluppo delle imprese sui mercati internazionali e l’attrazione di investimenti esteri. Con un bilancio 2024 chiuso in utile e un volume di attività superiore ai 12 milioni di euro, Ceipiemonte – grazie al sostegno della Regione Piemonte, del sistema camerale e universitario piemontese – si conferma un punto di riferimento per le PMI locali interessate a internazionalizzarsi e per le aziende estere intenzionate a investire nella nostra regione.

Nel 2024, su incarico dei Soci, l’ente ha organizzato oltre 340 attività promozionali e di sviluppo business (+13% rispetto al 2023) registrando un incremento del +20% nel numero di fiere in cui il Piemonte è stato presente e +30% nel numero di aziende che hanno partecipato alle missioni all’estero rispetto al 2023. Complessivamente, tra promozione, attrazione e formazione sono oltre 5.500 le aziende coinvolte diffuse su tutto il territorio regionale.

L’attività di attrazione investimenti ha generato oltre 440 progetti potenziali intercettati e assistiti; 20 investitori hanno avviato il loro investimento in Piemonte, grazie al lavoro del team di Ceipiemonte.

Anche i servizi di formazione hanno registrato una crescita rilevante: 106 percorsi formativi erogati (+38% rispetto al 2023), con quasi 800 partecipanti (+25%).

Grande soddisfazione è stata espressa dal Consiglio di amministrazione composto dal presidente Dario Peirone, dalla vicepresidente Giorgia Garola e dal consigliere Stefano Tizzani. Il nuovo Piano Industriale 2025-2027 si sviluppa invece su quattro direttrici strategiche:

• creare più opportunità per le imprese ampliando la presenza all’estero per attrarre buyer e investitori e sviluppare nuovi servizi;

• portare più mondo in Piemonte potenziando le iniziative sul territorio per attrarre buyer, investitori e talenti;

• operare con più flessibilità e innovazione grazie all’uso di tecnologie e Intelligenza Artificiale per migliorare processi e opportunità;

• garantire più valutazione dell’impatto per misurare l’efficacia delle azioni di internazionalizzazione e ottimizzare le risorse.



"Il Piano Industriale 2025-2027 di Ceipiemonte – dice Peirone – parte dai risultati concreti ottenuti con il precedente Piano che non solo ha raggiunto, ma ha superato gli obiettivi prefissati, permettendo alla struttura di riacquistare efficacia ed efficienza. Ora puntiamo a consolidare questi risultati rafforzando e ampliando la presenza del Piemonte sui mercati internazionali, con una crescente attenzione alla diversificazione geografica e settoriale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti e analisi di market intelligence, utili ad intercettare nuove opportunità di business e a individuare mercati strategici su cui puntare".