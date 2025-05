Dazi e bollette da pazzi: le piccole e medie imprese torinesi vedono ancora nero

Costi alle stelle, soprattutto per l’energia e la spada di Damocle dei dazi firmati Trump. Sono mesi di incertezza per le piccole e medie imprese torinesi . E l’incertezza è da sempre la compagna di viaggio peggiore per chi fa business.

Piccoli miglioramenti, ma nessuna illusione

La conferma arriva dall’ultima indagine di Api Torino, che rispecchia tutte le difficoltà del caso “Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da una grande incertezza: registriamo comunque segnali positivi anche se il momento è estremamente complesso - dice Fabrizio Cellino, presidente di Api Torino - Il leggero miglioramento di alcuni risultati non deve però trarre in inganno: le imprese si trovano in condizioni negative eccezionali per le quali occorrono strumenti altrettanto eccezionali di intervento. Alcune politiche industriali vanno nella direzione giusta, ma, da tempo, chiediamo un nuovo PNRR così come decise moratorie da parte del sistema del credito e un sostegno delle istituzioni per il miglioramento delle condizioni di competitività del territorio e del Paese”.