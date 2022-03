Alla Fondazione Mirafiore, il docufilm "Le mani in pasta"

Venerdì 1° aprile, alle ore 18.30, la Fondazione Mirafiore proietterà il docufilm di Marino Branzino “Le mani in pasta” che racconta la missione di Anto, ragazzo diviso tra l’amore per il cinema e la video-arte e la passione per l’enogastronomia, nel documentare il suo incontro con alcuni uomini/azienda che, in contro tendenza alla globalizzazione, sono a capo di aziende famigliari di successo, profondamente radicate nel proprio territorio, ma con una visione e un respiro internazionale delle loro attività.



Attraverso i suoi occhi scopriremo le storie di Bruno Ceretto - proprietario delle Aziende Vitivinicole Ceretto, Oscar Farinetti – proprietario di Fontanafredda e di Eataly, Massimiliano Prete - guru della pizza contemporanea, Beppe Gallina - proprietario della pescheria con cucina Gallina e Martino Patti creatore della Cascina Badin.

La voce-pensiero di Anto tocca corde profonde e, oltre ad accompagnarci dai protagonisti della storia, si fa portavoce di una generazione che abbraccia le sfide del futuro, con coraggio e curiosità.

E per questa serata speciale i protagonisti del film, oltre ad essere sulla pellicola, saranno presenti anche in teatro per raccontarci di loro, del loro lavoro e della loro esperienza.



La partecipazione è gratuita previa prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it. Per chi non potesse essere presente è possibile seguirlo anche in diretta streaming.