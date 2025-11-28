Fantasy xmas porta la magia del Natale ai bambini ricoverati al Regina Margherita

Un pomeriggio di musica, colori e sorrisi. Venerdì 28 novembre l’aula magna dell’ospedale Regina Margherita si trasformerà in un piccolo teatro natalizio grazie a Fantasy Xmas, il nuovo spettacolo firmato Nida, realtà nota per il format “Supereroi e principesse in corsia”, nato proprio per regalare attimi di spensieratezza ai piccoli pazienti.



Lo show inizierà alle 15.30 e proporrà una scaletta ricca e suggestiva: cover di brani famosi, baby dance, canzoni natalizie, medley Disney e diversi pezzi inediti. Il tutto rigorosamente dal vivo, eseguito da supereroi e principesse pronti a coinvolgere i bambini in un momento di festa particolarmente atteso.

L’evento rappresenta anche un messaggio forte in vista delle festività, un invito alla solidarietà e alla vicinanza verso chi trascorrerà il Natale in ospedale. Durante lo spettacolo, infatti, verranno distribuiti biglietti gratuiti per il Baby Luna Park del Valentino, che i piccoli pazienti potranno utilizzare appena dimessi.

E proprio al Baby Luna Park, domenica 30 novembre, Fantasy Xmas verrà replicato con due appuntamenti - alle ore 12 e alle ore 15 - in occasione dell’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. Per l’occasione saranno invitati anche i bambini del Regina Margherita e di Casa UGI che potranno lasciare la struttura nel weekend, offrendo loro un ulteriore momento di festa e normalità.

Una doppia iniziativa che punta a portare luce, musica e un pizzico di magia natalizia dove ce n’è più bisogno.