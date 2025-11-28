 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 28 novembre 2025, 08:47

Fantasy xmas porta la magia del Natale ai bambini ricoverati al Regina Margherita

Durante lo spettacolo distribuzione di biglietti gratuiti per il Baby Luna Park

Uno spettacolo dedicato ai supereroi

Uno spettacolo dedicato ai supereroi

 Un pomeriggio di musica, colori e sorrisi. Venerdì 28 novembre l’aula magna dell’ospedale Regina Margherita si trasformerà in un piccolo teatro natalizio grazie a Fantasy Xmas, il nuovo spettacolo firmato Nida, realtà nota per il format “Supereroi e principesse in corsia”, nato proprio per regalare attimi di spensieratezza ai piccoli pazienti.

Lo show inizierà alle 15.30 e proporrà una scaletta ricca e suggestiva: cover di brani famosi, baby dance, canzoni natalizie, medley Disney e diversi pezzi inediti. Il tutto rigorosamente dal vivo, eseguito da supereroi e principesse pronti a coinvolgere i bambini in un momento di festa particolarmente atteso.

L’evento rappresenta anche un messaggio forte in vista delle festività, un invito alla solidarietà e alla vicinanza verso chi trascorrerà il Natale in ospedale. Durante lo spettacolo, infatti, verranno distribuiti biglietti gratuiti per il Baby Luna Park del Valentino, che i piccoli pazienti potranno utilizzare appena dimessi.

E proprio al Baby Luna Park, domenica 30 novembre, Fantasy Xmas verrà replicato con due appuntamenti - alle ore 12 e alle ore 15 - in occasione dell’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale. Per l’occasione saranno invitati anche i bambini del Regina Margherita e di Casa UGI che potranno lasciare la struttura nel weekend, offrendo loro un ulteriore momento di festa e normalità.

Una doppia iniziativa che punta a portare luce, musica e un pizzico di magia natalizia dove ce n’è più bisogno.

Philippe Versienti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium