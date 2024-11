Dopo i camper, liberato l'alloggio occupato dai rom in corso Salvemini

Appartamento liberato

Rifiuti abbandonati ovunque, ma anche atti vandalici e furti in alcuni appartamenti. Oggi il nucleo familiare, dove sono presenti anche quattro bambini minori, ha deciso di liberare spontaneamente l'appartamento. " Abbiamo recuperato - spiega l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda - l'abitazione grazie ad un grande lavoro di mediazione portato avanti in questi mesi dalla Polizia Municipale ".

Gli agenti, in collaborazione con i Servizi Sociali, hanno trovato una trovato proposta abitativa alternativa. Nelle scorse ore, su input dell'assessore all'Ambiente Chiara Foglietta, sono intervenuti gli addetti per ripulire dalla spazzatura abbandonata i cortili delle case popolari di corso Salvemini. Gli incaricati di Atc stanno invece provvedendo a cambiare le serrature dell'appartamento liberato e metterlo in sicurezza.