Il rapporto di coppia nella favola poetica "Due passi sono", a Casa Fools

Casa Fools ospita lo spettacolo che ha sancito la collaborazione fra Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi : la battaglia che ogni coppia fa tutti i giorni contro i limiti dell’io e della realtà è raccontata in un mix fra tenerezza e diffidenza, grazia e goffaggine, verità e proiezione, ondeggiando fra clownerie e mimo.

“Due passi sono” andrà in scena venerdì 1 e sabato 2 aprile. Lo spettacolo ha vinto il Premio Scenario per Ustica 2011 e di In-Box2012. La rappresentazione inizierà alle 21, ma già dalle 20 il bar di Casa Fools sarà aperto per accogliere il pubblico e allietare l’attesa con tante prelibatezze dolci e salate, birre artigianali, vini del territorio e speciali cocktail.