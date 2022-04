Approvato il bilancio di previsione 2022 della Città metropolitana

Il Consiglio metropolitano di Torino presieduto dal sindaco Stefano Lo Russo ha approvato con 11 voti a favore e 7 astenuti il bilancio di previsione 2022: due milioni di euro andranno per nuove assunzioni per l’attuazione del Piano dei fabbisogni che prevede una possibilità assunzionale per l’anno in corso di diverse decine di unità di personale.

La consigliera metropolitana delegata al bilancio Caterina Greco ha illustrato il bilancio che pareggia sui 663 milioni di euro con l'applicazione dell' avanzo di amministrazione per oltre 15 milioni ed ha segnalato la contrazione delle entrate proprie dell'Ente nei primi mesi dell'anno a causa di minori incassi da IPT (imposta sulla trascrizione di auto).

"Il nostro Ente resta contributore netto nei confronti dello Stato: basterebbe poter trattenere 30 dei milioni di euro che versiamo allo Stato centrale per intervenire ogni anno su viabilità ed edilizia scolastica in modo continuativo e consistente" ha detto Caterina Greco.