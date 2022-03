L'ex consigliere Cassiani a capo della finanziaria del Comune: al via le nomine dell'era Lo Russo

Parte l'infornata di nomine del Comune di Torino. Il sindaco Stefano Lo Russo ha deciso di mettere Luca Cassiani a capo di FCT Holding, la finanziaria della Città che gestisce anche partecipazioni rilevanti come Iren e Amiat. Classe 1969 e avvocato, Cassiani è stato consigliere comunale per due mandati prima sotto Sergio Chiamparino e poi con Piero Fassino. Nel 2018, con l'elezione di Davide Gariglio in Parlamento, è entrato in Consiglio Regionale.

Silvana Secinaro entra invece nel Consiglio d'Amministrazione della Fondazione 20 marzo 2006, che gestisce il tesoretto dei giochi olimpici invernali. Professoressa del Dipartimento di Management della Facoltà di Economia, è stata tra i principali sponsor dell'assessore al bilancio Gabriella Nardelli.

"Si tratta - commenta Cassiani - di un riconoscimento importante e da oggi inizia un lavoro di grande responsabilità. Farò, come sempre, del mio meglio per servire la Città che amo e nella quale vivo da sempre".