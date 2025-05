FdI attacca: “In Regione la sinistra si astiene sulla rappresentanza dei disabili: il furore ideologico batte il buonsenso”

“Rimaniamo basiti e sinceramente indignati: oggi nella Terza Commissione consiliare, mentre si discuteva una modifica ai criteri di rappresentanza della CRC (Comitato di Concertazione Regionale), il centrosinistra ha scelto l’astensione sull’unico, sacrosanto, aggiornamento, proposto dal vicepresidente Chiorino: l’ingresso di due rappresentanti delle persone con disabilità all’interno di questo organismo fondamentale, possibilità introdotta grazie alla nuova legge 32/2023, voluta fortemente dal vicepresidente stesso": lo afferma in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione.

"Una proposta di civiltà, buonsenso e giustizia sociale che ha trovato consenso granitico solo tra le forze del centrodestra, mentre la sinistra, in preda al solito furore ideologico, ha preferito restare alla finestra. D’altra parte, per qualcuno è più importante andare contro il centrodestra che stare dalla parte dei più fragili. Ci chiediamo: cos’ha da temere la sinistra dalla voce delle persone con disabilità e delle loro famiglie? Forse il fastidio è che, finalmente, qualcuno stia dando loro una rappresentanza concreta, dopo anni di vuoto istituzionale lasciato proprio da chi oggi si astiene? ", si domandano gli esponenti di FdI.

"Fratelli d’Italia ha fatto una scelta di campo netta: stare dalla parte di chi non ha voce, per garantirgli finalmente una rappresentanza. Altri, invece, restano prigionieri delle proprie ossessioni ideologiche. Ci chiediamo chi possa rappresentare oggi la sinistra, se oggi la sinistra non si sente rappresentante nemmeno delle persone con disabilità”, conclude la nota.

“L’astensione della sinistra in ordine alla modifica dei criteri di rappresentanza all’interno della Commissione di Concertazione Regionale, è semplicemente vergognosa. Evidentemente, per le opposizioni, dare voce alle persone con disabilità in seno a un organismo programmatico in tema di lavoro, formazione e orientamento, non è una priorità ma, anzi, una scelta da osteggiare. Siamo alle solite: la sinistra, tanto attenta alle fragilità con le parole, si dimostra sempre più lontana da queste tematiche con i fatti. Ancora una volta hanno scelto di attaccare invece di costruire”, ha dichiarato Roberto Ravello, vice Capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte.