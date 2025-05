55 milioni per ristrutturare 608 case popolari sfitte a Torino: la richiesta del Comune a Stato e Regione

Cinquantacinque milioni di euro per ristrutturare le case popolari: è questa la richiesta che il Comune di Torino farà a Stato e Regione. Sono 608 a Torino - 1182 in tutta la provincia - gli alloggi ATC sfitti perché in attesa di manutenzione, su un totale di 28.750.

Mozione della consigliera Caterina Greco

La richiesta partirà da una proposta di mozione della consigliera comunale Caterina Greco che è stata illustrata oggi in commissione servizi sociali e, vista l'appartenenza alla maggioranza PD, presumibilmente sarà approvata nelle prossime sedute in Sala Rossa.

La richiesta al sindaco è di farsi portavoce di fronte a Stato e Regione Piemonte perché vengano stanziate risorse straordinarie per un Piano Casa attuabile in tempi brevi, oltre che spingere il Governo a riattivare il Fondo di Sostegno alla Locazione, cessato nel 2022, rivedere e incrementare il Fondo per le morosità incolpevoli e la legge regionale che regolamenta i punteggi per l'assegnazione degli alloggi.

Oltre 7 mila le domande di edilizia sociale

A Torino, nel 2023, a fronte di 7.366 domande di edilizia sociale, delle quali ben 2.481 con punteggio che indica un disagio sociale estremo, sono state assegnate soltanto 346 abitazioni. Come rilevato da Ciset Cisl, a fine iter solo il 13% dei partecipanti alle graduatorie ottiene una casa popolare."È cambiato il contesto sociale - ha commentato Greco - prima le famiglie erano numerose mentre oggi ci sono molte più famiglie di 1 o 2 componenti. La richiesta è che ci sia un piano casa straordinario finanziato dallo Stato o della Regione, anche facendo ricorso al fondo sociale europeo. La stima è di 55 milioni di euro necessari".

I dubbi di Andrea Russi e del MS5

Critica la mozione, però, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Russi, che ricorda all'assessore Rosatelli le mancate spese sull'abitare. Al centro del dibattito c'è l'ultimo bilancio del Comune, nel quale mancano i fondi per le politiche abitative che, secondo l'assessore, sono stati tagliati dal Governo ma che, secondo Russi, dovevano essere reintegrati dalla Giunta Lo Russo.

"Qua - dice Russi - c'è una colpa anche del Comune, perché mancano quei 10 milioni di euro che non sono stati reintegrati. L'unico capitolo di bilancio in cui mancano soldi è questo ed è una scelta politica che avete fatto. Avete una responsabilità e dovete trovare quei soldi".