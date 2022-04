Fast-Confsal proclama lo sciopero per il settore pulizia di Gtt: "Basta gare al ribasso"

Il sindacato Fast-Confsal ha deciso di proclamare per il prossimo 28 aprile 2022 uno sciopero a livello cittadino, denunciando una situazione ormai inaccettabile nel settore Pulizie/Servizi Integrati/Multiservizi dell'appalto GTT.

"Con la pubblicazione del nuovo appalto GTT(APP. 200/2021), abbiamo appreso che sarebbero previsti ingenti tagli che costituiscono una vergognosa ingiustizia per tutti quei lavoratori, soprattutto donne, che operano con salari bassi ed orari ridotti anche in condizioni difficili. Ed è proprio questo 2020 emblematico a ricordarci senza remore quanto il servizio di pulizie, con le sue varie declinazioni, permetta a tutti noi non solo igiene e decoro, ma anche salute e fruibilità degli spazi. In una sola parola: la tanto decantata sicurezza. Non è più accettabile che le pulizie nella più grande azienda del trasporto pubblico locale piemontese continuino ad essere oggetto di gare al ribasso, di appalti al miglior offerente", sottolinea il sindacato.

"La città di Torino deve intervenire velocemente e senza indugio per modificare questo sistema incivile ed ingiusto di gestione. Siamo consapevoli che la crisi economica, ma essa non può essere il surrettizio pretesto per privare i lavoratori di un equo salario, erogare un servizio di pulizie inadeguato, solamente per far quadrare i bilanci. Ai sensi della legge 83/2000 modificata dalla legge 146/90,proclama lo stato di agitazione per i lavoratori addetti pulizie presso il cantiere su indicato con conseguente sciopero in caso di mancato accordo, nei dieci successivi individuando come luogo di svolgimento dello sciopero la sede della GTT di Torino in Corso Turati", prosegue Fast-Confsal.

"Il bacino di utenza che interesserà l’azione collettiva è quello del settore Pulizie/Servizi integrati/Multiservizi appalto GTT Torino. L’astensione riguarderà tutto il personale interessato che presta servizio di ausiliariato in appalto delle ditte in indirizzo e sarà svolta nelle ultime 4 ore della propria prestazione lavorativa", spiega il sindacato. "L'organizzazione sindacale fa presente che, nel rispetto delle norme legali e pattizie che regolano il diritto di sciopero, opererà di concerto con la ditta stessa - al fine di garantire i servizi minimi e la ripresa del servizio ordinario".