La rivoluzione si muove su 4 ruote, il 2022 in Piemonte porta al "sorpasso": si comprano più ibride che benzina

Cambia il mondo dell'auto in Piemonte, non solo sui tavoli dei progettisti, ma anche in concessionaria. La transizione infatti si sta rivelando anche nelle vendite di vetture. E nel primo trimestre del 2022 la nostra regione vede l'ibrido superare la benzina tra i gusti dei clienti.

I numeri del Piemonte

Lo confermano i numeri di Italia Bilanci, che ha stilato un rapporto sull’andamento del settore, l’Automotive dealer Report. Nel 2021 in Piemonte il mercato delle vendite auto, in termini di alimentazione, ha visto la benzina in testa con il 34,06% e l’ibrida a quota 30,78%. L’elettrico al 4,10%, il diesel al 15,36%, l’ibrida plugin al 3,67%, il gpl all’11,08% e il metano allo 0,97%.