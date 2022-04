Venaria, i dehors provvisori non vanno in pensione: potranno rimanere fino al 30 giugno

La Città di Venaria Reale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/03/2022, ha prorogato, cosi come previsto dalla L. n. 15 del 255/02/2022, la possibilità di mantenere, sino al 30 giugno 2022, i dehors "temporanei", autorizzati con procedura semplificata ai sensi delle norme emergenziali in materia di Covid 19 (salvo ulteriori proroghe di legge).

La normativa nazionale non ha però previsto la proroga dell’esenzione delle superfici occupate dai suddetti dehors “temporanei “ dal pagamento del canone patrimoniale per il periodo successivo al prossimo 31 marzo.

Tuttavia l’Amministrazione comunale è fermamente orientata a venire incontro alle difficoltà degli operatori del settore, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria Covid 19, e si propone pertanto di prevedere la riduzione del canone dovuto sia per i dehors “temporanei” sia per gli altri (oggetto di autorizzazioni pluriennali) nella misura dell’80/90% o, in alternativa, di prevedere un trasferimento a ristoro del canone suddetto in pari misura.