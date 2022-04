Patto per Torino, il 5 aprile Draghi arriverà per la firma

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Torino martedì 5 aprile per la firma del Patto con la Città. Ad annunciare la data il sindaco Stefano Lo Russo, a margine di un evento organizzato dal Gruppo Giovani dell'Unione Industriale.

"Il Governo ha fatto molto per i Comuni"

"La situazione dei conti di Torino era grave - ha detto Lo Russo - abbiamo presentato le cose al Governo e siamo stati ascoltati accendendo al fondo Salva Comuni. Questo è un Governo che ha fatto molto per i Comuni - ha aggiunto - e lo dirò al presidente Draghi quando sarà qui martedì in Sala Rossa per sottoscrivere il Patto per Torino".

Approvata la nuova struttura organizzativa