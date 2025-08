Assestamento di Bilancio: 24 gli emendamenti esaminati

È proseguita per l’intero pomeriggio e continuerà in serata la discussione, nella prima Commissione presieduta da Roberto Ravello, sul Ddl sull’assestamento di Bilancio. I 24 emendamenti delle opposizioni esaminati sono stati relativi ai macrotemi Tutela della salute, Sviluppo economico e della competitività, Agricoltura, politiche alimentari e pesca, Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali e Politiche per il lavoro e la formazione professionale.

Sono intervenuti Monica Canalis, Nadia Conticelli, Laura Pompeo, Domenico Ravetti, Domenico Rossi, Mauro Salizzoni, Alberto Avetta (Pd), Sarah Disabato (M5s), Valentina Cera e Alice Ravinale (Avs) e Vittoria Nallo (Sue).

La discussione degli emendamenti sull’Assestamento proseguirà nella seduta serale della Commissione, che si riunirà anche domani mattina.

La Conferenza dei capigruppo, presieduta da Davide Nicco, ha intanto stabilito di convocare l’Assemblea regionale domani, giovedì 31 luglio, dalle 14 alle 20 e venerdì 1 agosto dalle 10 alle 20 per discutere – se licenziati dalla prima Commissione – i Disegni di legge 93, Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025–2027 e 87, Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024 e la Proposta di delibera 125, Bilancio di previsione del Consiglio regionale esercizi 2025-2027. Approvazione della proposta di variazione di assestamento e attestazione della sussistenza degli equilibri generali.