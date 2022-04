Lungo via Plava sventolano le bandiere della Pace: "Stop alla guerra in Ucraina"

In attesa che in Ucraina si arrivi finalmente alla pace, Mirafiori Sud si sta mobilitando per chiedere il cessate il fuoco con gesti ed iniziative. Il Polo 0-6 di via Roveda in questi giorni espone disegni e scritti dei bimbi che manifestano in modo colorato il loro no alla guerra scatenata dalla Russia.

Bandiere della pace lungo via Plava

A tre chilometri di distanza, lungo via Plava, prima del viale alberato che conduce in corso Unione Sovietica (sembra quasi uno scherzo del destino, a pensarci), fanno bella mostra di loro una serie di bandiere della pace che sono sferzate dal vento in queste ore. Non sono le uniche, perché alcune abitazioni della zona ne espongono sui balconi, ma vederle così, quasi una in fila all'altra, fa una certa impressione all'occhio.

E testimonia come un quartiere multietnico come questo sia unanime nel tifare per la fine del conflitto. Talvolta bastano dei gesti. E alcune bandiere al vento.