I bimbi del Polo 0-6 di Mirafiori inneggiano alla pace: "Guerra ti odiamo in tutte le lingue del mondo"

L'iniziativa delle maestre del Polo 0-6 di via Roveda, nel quartiere di Mirafiori sud, ha raccolto entusiastiche adesioni: "Portate da casa pezze di stoffa e qualsiasi cosa su cui far scrivere o disegnare dai bambini il loro no alla guerra", avevano detto alle mamme nei giorni scorsi

Adesso sul portone d'ingresso dell'asilo fanno bella mostra di sè decine di appelli alla pace fatte dai piccoli alunni della struttura. Hanno preso parte tutti, dagli Aquiloni alle Nuvolette ai bimbi dell'Arcobaleno, con disegni, composizioni e piccole opere.

Trattandosi di una scuola dove ci sono piccoli di tutte le razze e le provenienze, gli scritti non sono solo in italiano. "No alla guerra sì alla pace" oppure "Vivere a colori" e ancora "Quando fai la pace sei più felice e hai tanti amici": ecco cosa si può leggere tra i messaggi preparati dai bambini, ma sono state scritte anche frasi in inglese, francese ed altre lingue.

Perché il no al conflitto in Ucraina accomuna tutti i bambini e le loro famiglie e forse per i più piccoli è ancora più difficile comprendere quello che sta accadendo a Kiev e dintorni. Per questo, l'appello per la pace è totalmente sincero e spontaneo.