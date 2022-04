“Caffè Mestiere”, a Volpiano i professionisti si raccontano

L’Informagiovani di Volpiano propone l’iniziativa "Caffè Mestiere", con interviste a professionisti del territorio per condividere, in particolare con i giovani, informazioni sulle diverse attività lavorative utili per orientarsi nel mondo del lavoro; le interviste sono gestite dallo staff dell’Informagiovani e dell’Informalavoro del Comune di Volpiano e vengono videoregistrate affinché possano essere viste da un pubblico ampio, anche attraverso i canali social. Coloro che desiderano partecipare per raccontare il proprio mestiere possono inviare una e-mail a infgiovani@comune.volpiano.to.it, indicando nome, cognome e professione.

Le interviste sono strutturate per fornire al pubblico informazioni specifiche su ogni mestiere (formazione e studi, tipologia del lavoro, luogo di svolgimento, opportunità di mercato, criticità, prospettive) e vengono realizzate anche con la partecipazione degli utenti per porre domande e stimolare il dialogo. «A puro scopo esemplificativo - sottolinea la presentazione - i professionisti possono essere: architetti, avvocati, meccanici, elettricisti, fotografi, traduttori, insegnanti, artisti di arti figurative, artisti di arti performativi, odontotecnici, panettieri, commercianti di varie tipologie, fabbro, carpentiere, idraulico, ingegnere… e qualsiasi altro mestiere».

Commenta Marco Sciretti, assessore al Lavoro del Comune di Volpiano: "Siamo contenti di questa iniziativa che dà possibilità ai giovani di confrontarsi con il mondo del lavoro e di ampliare la conoscenza delle attività del territorio".