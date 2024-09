Finiti i lavori a Porta Palazzo, tornano bus e tram in piazza della Repubblica

Dopo circa due mesi e mezzo di stop, i mezzi pubblici torneranno ad attraversare piazza della Repubblica. Il 31 agosto verrà rimosso infatti il cantiere aperto lo scorso 17 giugno nel cuore di Porta Palazzo per il rinnovo degli scambi dei binari e di una parte delle traversine sul lato ovest.

Il 3 torna tram

Con la fine dei lavori sarà ripristinato il percorso originale delle linee 3, che riprenderà ad essere gestita con il tram, e 16. Gli interventi - iniziati nell'estate del 2021 e suddivisi in tre lotti tutti pianificati in estate, durante la chiusura delle scuole, per minimizzare i disagi per i passeggeri - si concludono con questo ultima tranche.

Riapre via Cigna

E con l'inizio di settembre, riapre al traffico anche il pezzo di via Cigna interessato dagli interventi di risanamento e revisione dell'impianto tranviario. Dal 2 verrà ripristinata la linea bus 10N sul percorso ordinario.

I lavori hanno permesso di sistemare i binari, anche in vista del cantiere in piazza Baldiserra previsto nel 2025, dove verranno messi semafori al posto della rotonda con il cambio della viabilità.