Il ritorno dell’inverno in Piemonte: neve in montagna, a Bardonecchia la temperatura scende a -18

Nella notte tra il 1° e il 2 aprile, il Piemonte ha riscoperto l’inverno. Temperature rigide ovunque, pioggia in città e neve in montagna e collina, ma anche grandinate sparse. Dopo 111 giorni di siccità, il maltempo torna a fare capolino in tutta la regione.

La “coda dell’inverno”, così definita dai meteorologi, ha portato le temperatura a scendere in picchiata: a Bardonecchia il termometro ha toccato i -18 gradi in quota, mentre sul Monte Rosa si è arrivati a -24,9. Anche in città la temperatura è stata estremamente rigida, con i 4,5 gradi registrati a Torino. Nevicate abbondanti in montagna, con qualche spruzzata di neve anche in collina. E non sono mancati i disagi, ieri sera una patina di ghiaccio fuori dalla galleria di Fenestrelle ha bloccato per diverso tempo le auto in transito.