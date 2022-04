Fondazione Time2 sostiene il progetto di accoglienza della CRI al Polo Logistico Valle di Susa

Di fronte alla crisi umanitaria in Ucraina e ad un numero sempre maggiore di persone in fuga dal conflitto, Fondazione Time2, ha deciso di sostenere il progetto di accoglienza della Croce Rossa Italiana - Comitato Valsusa presso il Polo Logistico.

Nato come scuola, l’edificio del Polo Logistico è rimasto per anni abbandonato. Nel 2020, durante la pandemia covid-19, la Croce Rossa Italiana - Comitato Valsusa ha preso in mano la struttura e l’ha trasformata in un luogo aperto alla collettività. Attraverso il Bando Prossimi, Fondazione Time2 ha contribuito alla realizzazione del progetto, che valorizza l’attivazione di reti sul territorio e crea uno spazio civico accessibile. Così, nel periodo in cui c’era più bisogno, è iniziata la nuova vita dell’edificio, sede del Polo Logistico Valle di Susa. Negli ultimi due anni, i progetti che ha portato avanti sono molti. Durante la pandemia, ospitava il personale sanitario venuto in supporto per l'ospedale di Susa, per poi diventare la sede per la campagna vaccinale. In parallelo ha portato avanti insieme alla Caritas il servizio di consegna alimentari per chi ne ha bisogno. È base delle attività di soccorso e assistenza a migranti che attraversano la frontiera e ospita progetti di agricoltura sociale al suo esterno. A partire da marzo, con il sostegno di Fondazione Time2, ha avviato il progetto di accoglienza per le persone in arrivo dall’Ucraina.

Progetto di accoglienza straordinaria Ucraina

Un gruppo di 15 bambine e ragazze, alcune con disabilità, sono arrivate da un orfanotrofio vicino a Kiev, oggi distrutto. Sono accompagnate dalla loro tutrice e oggi corrono tra le stanze della struttura, che ancora una volta, si trasforma e si adatta alle esigenze delle nuove ospiti. Ogni camera ha i cartelli con la traduzione in ucraino e lə volontariə giocano con le bimbe nella ludoteca.

In attesa di linee guida definitive, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Susa può contare su una rete diffusa di partnership con enti locali, per offrire servizi volti all'inclusione sociale, lavorativa e scolastica. E Fondazione Time2 è al suo fianco per sostenere un progetto a favore di persone in situazione di vulnerabilità.