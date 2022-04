La vacanza in houseboat, un'esperienza unica

Attraverso una vacanza in houseboat riuscirete ad assaporare la bellezza di laghi, fiumi e canali di Europa, nonché la visita di piccoli borghi di villaggi e della campagna circostante. Offre la possibilità di visitare luoghi storici e paesaggi bucolici lontani dai circuiti turistici.

Noleggiare una Houseboat in Francia è sicuramente la vacanza ideale poichè vanta la più lunga e consolidata tradizione di turismo fluviale e di conseguenza, regala molte opportunità per scoprire le sue regioni a bordo di una casa-galleggiante.

Possiede il maggior numero di basi di partenza (oltre 70) e si può navigare in quasi tutte le sue regioni: dalla Camargue alla Bretagna passando per la Borgogna e l’Alsazia, ognuna con le sue particolarità!

Una delle esperienze più affascinanti è affittare una Houseboat sul Canal du Midi. Questa opera monumentale ebbe inizio sotto il regno di Luigi XIV grazie al genio di Pierre-Paul Riquet.

Si tratta di un canale artificiale francese lungo 241 chilometri: dal Garonna al mar Mediterraneo, tra le città di Tolosa e Sète. Insieme al Canal de Garonne, che unisce Tolosa a Bordeaux, il Midi costituisce il “Canal des deux mers”, una via navigabile ininterrotta dall’ Atlantico al Mediterraneo.

Seguire il suo corso vuol dire quindi fare un tuffo nella storia dell’architettura, dell’ingegneria e del commercio della Francia del passato. Quest’Opera colossale è una meta turistica irrinunciabile ideale per chi ama scoprire nuovi luoghi, per chi apprezza il relax, per chi vuole navigarne il corso d'acqua. Si passa per campagne, borghi, città medioevali e per spiagge.

Il percorso è punteggiato da tappe interessanti tra cui: Béziers: città di colori profumi intensi, il verde brillante delle colline con vigneti, il sussurro del mare in lontananza. Narbonne: città solare, luminosa e accogliente; dove avviene il nostro incontro con il mare. Carcassonne fiabesca località patrimonio dell'UNESCO. Castelnaudary grande bacino d’acqua con un porto fluviale turistico ben attrezzato. Toulouse “la ville en rose” chiamata così perché il colore della pietra e degli edifici raccoglie tutte le sfumature del rosa.



La vacanza in houseboat è immersa nella natura, ti immerge nella cultura e nelle tradizioni del posto attraverso itinerari semplici e rilassanti, oppure con percorsi più complessi. E decisamente un ‘esperienza unica!

Importante sapere che non serve patente nautica! Non è necessaria esperienza, è così facile ed intuitivo che dopo pochi secondi vi sentirete già capitani di bordo.

Si può navigare dall’alba al tramonto in totale libertà ormeggiando nei porti di paesi e cittadine o in aperta campagna. Una volta ormeggiata la barca, si può raggiungere il centro urbano più vicino in bicicletta o a piedi, fare escursioni all’aria aperta o praticare sport.

Questo tipo di vacanza è per tutti : gruppi di amici, famiglia bimbi e amici a 4zampe!

I costi di una vacanza in Houseboat sono variabili, e dipendono da: destinazione, durata della vacanza, la stagione, – il tipo di imbarcazione e il numero di membri dell’equipaggio. Tutto questo a partire da €140 a persona per settimana.

Loft StudioViaggi è un tour operator specializzato nel turismo fluviale in Europa che si è innamorato venti anni fa di questo modo slow&chic di viaggiare per il vecchio continente.

Le vie navigabili d’Europa sono state a lungo rotte importanti per il commercio, la comunicazione e la cultura. Questa ragnatela di fiumi e canali disegna una ideale rete di trasporti che collega “a filo d’acqua” il Mediterraneo all’Atlantico.