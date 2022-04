Non solo Piazza d'Armi, altre roulotte in Borgo Filadelfia: sono in via Zini

Non c'è solo la roulotte bruciata e abbandonata in corso Galileo Ferraris a far discutere Borgo Filadelfia. Dopo il racconto del rottame nel controviale a poca distanza da piazza d'Armi, quindi dal villaggio dell'imminente Eurovision 2022 (poi rimossa nel pomeriggio di lunedì), altre segnalazioni portano alla luce la presenza di camper e roulotte anche in via Zino Zini, l'arteria di scorrimento veloce che si muove sul fianco della ferrovia che va verso Sud, proprio alle spalle della Dogana e dell'ex Moi e che passa sotto la passerella Olimpica.



Non sono nelle stesse condizioni della roulotte di piazza d'Armi, ma senza dubbio rappresentano una novità nel "panorama" della zona. Ci sono buone possibilità che arrivino dal parcheggio che si trova alle spalle della caserma dei carabinieri, nel polmone verde che il quartiere condivide con Santa Rita e che siano state parcheggiate lì dopo lo sgombero necessario per trasformare l'area in un parcheggio per il Festival internazionale della canzone.



Sono tre, al momento, collocate a pochi passi dalla rotonda e quasi sotto la passerella che scavalca la ferrovia. Le condizioni non sembrano ottime e non si sa se si sposteranno ancora. Di certo, alcuni dei residenti le hanno notate, soprattutto per la loro vicinanza con un'altra area che il degrado l'ha vissuto sulla propria pelle: l'ex Moi, dove alcune palazzine occupate sono state sgomberate negli anni scorsi e ora sono oggetto di lavori di restauro. "Il solito modo per mettere la polvere sotto il tappeto", dicono sui social.