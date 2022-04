Nuova protesta degli Extinction Rebellion di fronte alla Regione: "Fare subito qualcosa per bloccare la crisi climatica"

Nella mattina di oggi, mercoledì 6 aprile 2022, un gruppo dottorandi e ricercatori del Politecnico e dell’Università degli Studi di Torino hanno incollato ripetutamente agli uffici della Regione Piemonte, le pagine del terzo e ultimo capitolo del più grande report scientifico esistente sulla crisi ecoclimatica curato dalle Nazioni Unite, rilasciato in diretta mondiale il 4 aprile scorso.



L’azione fa parte di una mobilitazione internazionale, la Global Scientists Rebellion, in cui centinaia di scienziati in diverse parti del mondo (tra cui Venezia e Roma) sono entrati in azione, oggi, realizzando “la più grande campagna di disobbedienza civile mai realizzata da scienziati”.

Già il 17 febbraio, a Torino, tre dottorandi di Università e Politecnico avevano attaccato le pagine del primo capitolo del report IPCC sulle porte dell’Assessorato all’Ambiente della Regione.