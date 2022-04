Settimo Torinese a lezione di privacy: "I dati delle pubbliche amministrazioni sono nel mirino di organizzazioni senza scrupoli"

Privacy e dati personali. È stato questo l'argomento al centro del dibattito a Settimo Torinese, in occasione del convegno organizzato per la pubblica amministrazione locale. E soprattutto per mettere in guardia dai rischi (sempre nuovi) che si corrono con l'uso dell'informatica e del digitale. "Si sfrutta la vulnerabilità o l'ingenuità di qualche utente - ha detto Ivan Martina, uno dei relatori dell'incontro -. Di fatto, oggi gli enti locali sono diventati l'obiettivo di organizzazioni che puntano solo a depredare i dati e sono finiti nel mirino".



L'incontro si è tenuto alla Biblioteca di Settimo. Sul tavolo, il GDPR: "Il regolamento europeo del 2016 che regola le modalità corrette di trattamento dei dati personali nei 27 Paesi dell'Europa, che ha sostituito i codici privacy di tutti i Paesi, compresa l'Italia". "I dati personali sono un patrimonio importante, che deve essere reso disponibile solo per attività lecite di trattamento, mentre le reti sono soggette ad attacchi sempre più frequenti".