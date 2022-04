Il Mercato dell'Orologio si mobilita per l'Ucraina: donati oltre 700 chili di carne e farina ai profughi 

I commercianti del Mercato dell'Orologio donano oltre 700 chili di carne e farina ai profughi ucraini ospitati a Torino. Questa mattina una delegazione dei venditori della struttura coperta di Porta Palazzo, rappresentati dal vicepresidente della Cooperativa del IV mercato Ilario Biolatto, hanno consegnato alla Caritas Maria Ausiliatrice i generi alimentari. Cibo che verrà poi destinato alle famiglie ucraine, attualmente ospitate nella struttura Mamma Margherita di Valdocco.

La Tettoia per l'Ucraina

"Sono oltre 700 chili di carne fresca bianca e rossa, insieme a sacchi di farina, - spiega Biolatto - acquistati dagli 80 punti vendita presenti sotto la Tettoia. È un piacere donarlo a queste persone, che stanno arrivando da un disastro enorme". "È un grande gesto di solidarietà - commenta l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, presente alla consegna - da parte dei commercianti che hanno appena vissuto il momento pandemico, quindi è ancora più sentito".

80 profughi ucraini dai Salesiani

Gli alimenti verranno destinati quindi alla struttura dei Salesiani "Mamma Margherita", in via Paisiello 42, per preparare pranzo e cena ai profughi. "Qui - spiega don Daniel, delle missioni Don Bosco - sono ospitate 80 persone, in prevalenza famiglie di mamme con bambini. Sono a Torino da tre settimane e arrivano da Kiev, Mariupol', Leopoli e paesi circostanti".