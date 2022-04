‘Mi metto in bolla’ sul palco del teatro Fassino di Avigliana

‘Mi metto in bolla’, lo spettacolo del clown Giacomino Pinolo, arriva al teatro Eugenio Fassino di Avigliana. L’appuntamento è per domenica 10, alle 16, nella sala di via IV Novembre 19. Lo spettacolo fa parte della stagione 2021-2022. Il lusernese Davide Rivoira, che impersona Giacomino Pinolo, propone uno show contemporaneo, sul filo di una storia immaginaria, che coinvolge il pubblico in attimi di poesia e momenti rocamboleschi e surreali. Il costo del biglietto è di 5 euro e il posto va prenotato compilando il form su questo sito.