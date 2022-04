Natalino Contini, il suo magic show al Circolo Amici della Magia

Al Circolo Amici della Magia di Torino (Via Filippo Juvarra, 13) un nuovo appuntamento con le domeniche magiche: appuntamenti pomeridiani dedicati alle famiglie e al pubblico più giovane. Il prossimo appuntamento è per domenica 10 aprile alle ore 16.30 con il Natalino Contini Magic Show che vede protagonista appunto Natalino Contini, il mago più amato dai bambini che sovente diventano protagonisti e complici sul palco dei suoi giochi magici.

Il Mago Contini è un personaggio inconsueto nel panorama della magia moderna, il gusto della battuta, dell’imprevedibile, il gioco che riesce e non riesce, fanno dei suoi spettacoli, tra la magia e il cabaret, qualcosa sempre di diverso. Durante i suoi spettacoli spesso i riflettori si spostano sul pubblico che diventa protagonista, mentre lui, il mago, assiste al suo stesso divertimento.

Molto apprezzato inoltre è il suo modo quasi unico nell’eseguire numeri di micromagia. Effetti incredibili eseguiti a pochi centimetri dal pubblico con carte, monete ecc. Gli spettatori partecipano in modo attivo alle sue performance con ilarità e stupore. Le sue gag comiche sono veramente irresistibili. E così, non sapendo più se ridere o stupirsi, chi gli sta di fronte finisce per fare entrambe le cose.

Da sempre iscritto al Circolo “Amici della Magia” di Torino, dove tiene corsi sulla prestidigitazione, il Mago Contini ha partecipato ad alcuni prestigiosi concorsi nazionali ricevendo molti riconoscimenti. Ospite in numerose trasmissioni televisive, predilige comunque il teatro, sede naturale, per delle rappresentazioni magiche di alto livello.