Niente taser per la Municipale di Torino: "Non servono". Ma la Sala Rossa si divide

Niente taser per la Municipale di Torino: "Non servono". La Sala Rossa si divide

Niente taser per la Polizia Municipale di Torino. E a non volerli sono gli stessi Civich, ma la Sala Rossa si divide. Dopo un periodo di sperimentazione, dallo scorso 14 marzo le forze dell'ordine possono avere in dotazione la pistola ad impulsi elettrici per i servizi di controllo del territorio: una novità che ha coinvolto 14 Città Metropolitane - compreso il capoluogo piemontese - più Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova.

Lega:"Taser alla Municipale"

E la richiesta della Lega, con una mozione a prima firma della capogruppo Elena Maccanti, è che anche i vigili di Torino siano equipaggiati con il taser. "Vogliamo aprire una riflessione - ha sottolineato Maccanti - perché si valuti l'opportunità di dotare la Polizia Municipale di questa arma, previa formazione del personale".

No dai Moderati e Sinistra Ecologista

Fortemente contraria a questa possibilità la consigliera dei Moderati Ivana Garione: "La scossa ad alto voltaggio - ha spiegato l'esponente di maggioranza, che nella vita è anche medico - può causare problemi sulla salute: queste armi non sono poco pericolose. In America ci sono stati due morti e gli studi sulla sicurezza del dispositivo sono stati finanziati da chi la produce". Sulla stessa linea la capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, che ha sottolineato come "non ci sia nessun buon motivo per armare la Municipale con strumenti che possono essere ancora più pericolosi, perché magari usate con leggerezza".

Aperti Conticelli (Pd) e Russi (M5S)

Più aperti i capigruppo del Pd Nadia Conticelli e del M5S Andrea Russi. "Al di là delle loro funzioni - ha sottolineato l'esponente dei Dem - i vigili si trovano spesso in situazioni di ordine pubblico complicato. Penso ad esempio ad controllo amministrativo in piazza Foroni, che si può trasformare in altro". L'esponente pentastellato, ricordando come l'amministrazione Appendino si sia espressa in modo negativo sul dotare la "Municipale di taser", ha chiarito di non essere "così totalmente contrario".

Pentenero: "Civich già dotati di un'arma"

"Immagino - ha sottolineato l'assessore alla Gianna Pentenero - che non si intenda affrontare il tema sicurezza in modo ideologico, ma con grande responsabilità. La domanda di maggiore sicurezza è la più frequente che ci sentiamo rivolgere". L'esponente della giunta ha poi ricordato come gli agenti del comando di via Bologna siano già dotati di "un'arma, che svolge una funzione di deterrente: questa deve essere usata il meno possibile, solo in situazioni di difesa estrema".

"Rafforzati presidi dei vigili nelle Circoscrizioni"