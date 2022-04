Aggredisce i carabinieri in corso Salvemini, immobilizzato con il taser

Per immobilizzarlo i carabinieri sono stati costretti ad usare il taser. Un ventinovenne, nomade, è stato arrestato questa mattina alle 7 in corso Salvemini per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'uomo aveva ferito due militari dell'Arma che erano intervenuti, dopo diverse segnalazioni fatte dai residenti, perché stava danneggiando delle auto in sosta. Alla vista dei carabinieri il nomade li ha aggrediti ed i militari lo hanno colpito con la pistola elettrica in dotazione da una decina di giorni.

Il ventinovenne è stato prima accompagnato all'ospedale delle Molinette e, appena dimesso, è stato trasportato in carcere.