Cinema per l'Ucraina: al via la rassegna con registi italiani e ucraini che racconta la storia del conflitto

L’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC), grazie al sostegno dell’European Cultural Foundation, propone alla città il progetto “Cinema per l'Ucraina”: una rassegna cinematografica che si articola in sei appuntamenti ogni giovedì sera, dal 14 aprile al 19 maggio a Torino, per riflettere sul terribile conflitto in corso in Ucraina attraverso lo sguardo di registi, sia ucraini che italiani, che negli ultimi anni hanno raccontato, con attenzione e partecipazione, storie, vite e persone di quella terra che ora tutti iniziamo a conoscere.

Le proiezioni della rassegna sono a ingresso libero, con la possibilità di fare delle offerte Up to You a sostegno di alcuni progetti specifici promossi da alcune organizzazioni del territorio attive per gestire questa emergenza umanitaria.

L’appuntamento di apertura è in programma giovedì 14 aprile, alle ore 20.45 presso la Sala Poli del Centro Studi Sereno Regis (Via Garibaldi 13, Torino), e prevede la proiezione del film, in anteprima regionale, "Postcards from Ukriane" diretto da Sieva Diamantakos che sarà presente insieme al produttore Alberto Dandolo per incontrare il pubblico.

La rassegna prosegue il 21 aprile, alle ore 20.45 al Cinema Massimo (Via Verdi 18, Torino), con l’anteprima regionale di "The Earth Is Blue as an Orange" di Iryna Tsilyk.

Le relazioni tra genitori e figli sono ancora al centro dell’appuntamento del 28 aprile, alle ore 20.45 al Centro Studi Sereno Regis, con una doppia proiezione in anteprima regionale del cortometraggio "In the field" di Oleksandr Shkrabak e del documentario "Molto visibile segretamente nascosto" di Donatella Di Cicco che sarà presente in sala.

Il quarto appuntamento è fissato per il 5 maggio, alle ore 20,45 presso la Cascina Roccafranca (Via Rubino 45, Torino), con l’anteprima regionale di "War Note" di Roman Lyubiy, un racconto collettivo che si compone dei video realizzati dai soldati ucraini al confine con la Russia.

Il 12 maggio, alle ore 20.45 la rassegna farà nuovamente tappa al Centro Studi Sereno Regis, con il documentario in anteprima regionale "This rain will never stop" di Alina Gorlova,.

“Cinema per l'Ucraina” si conclude il 19 maggio, alle ore 20,45 al Cinema Massimo (Via Verdi 18, Torino), con "Bad Roads" di Natalya Vorozhbit, film designato a rappresentare l’Ucraina ai recenti Premi Oscar 2022.

Per info: www.amnc.it