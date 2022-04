Numerose le strade chiuse in provincia per interventi di messa in sicurezza

Sp 196 di Piscina dall’11 al 22 aprile

Per lavori di posa di un’infrastruttura in fibra ottica lungo la Sp 196 di Piscina, nel territorio del Comune di Pinerolo è istituita la chiusura al transito dal Km 0+000 al Km0+700, per tutte le categorie di utenti, eccetto mezzi di soccorso ed emergenza, residenti, utenti di attività commerciali e artigianali, proprietari dei fondi, con deviazione del transito su percorso alternativo, dall’11 al 22 aprile 2022 esclusi i sabati e giorni festivi.

Sp 177 “di Valdellatorre” il 12 e 13 aprile

Per lavori di sistemazione della viabilità nel concentrico del comune di Val della torre – via Roma e via Montelera - è sospesa la circolazione stradale per tutti i veicoli con deviazione del traffico su percorso alternativo lungo la Sp 177 “di Valdellatorre” al km 12+700 circa, dalle ore 9,00 del 12 aprile alle ore 19,00 del 13 aprile 2022.

Sp 61 di “Issiglio” il 19 e 20 aprile

Per la predisposizione del progetto di allargamento della Sp 61 di“Issiglio” si devono eseguire indagini geofisiche e sismiche per le quali è necessaria la sospensione della circolazione a tutti gli utenti lungo la Sp. 61 di “Issiglio” nel tratto compreso tra il Km. 2+200 ed il Km. 3+000 che potrà avvenire durante tra le ore 09,00 e le ore 17,00 dei giorni 19 e 20 aprile 2022.

Sopralluogo sulla SP 47 della Valle Soana

Sopralluogo degli amministratori di Città metropolitana sulla SP 47 della Valle Soana per definire con i sindaci del territorio l'avvio dell'atteso terzo lotto sulla strada che attraversa questa valle alpina, un tratto unico nel suo genere che collega i tre Comuni di valle - nell'ordine Ingria, Ronco Canavese e Valprato Soana - con il fondovalle e con Pont Canavese, alla confluenza tra l'Orco e il Soana.

"La SP 47 della Valle Soana è indubbiamente una tra le più critiche sia in termini di sviluppo che di ampiezza della sede stradale tra le strade montane che gestisce il nostro Ente, con i suoi oltre 3mila km di strade" commentano il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il consigliere delegato ai trasporti Pasquale Mazza che si sono riuniti con i primi cittadini di Pont Canavese Bruno Riva, di Ingria

Igor De Santis, di Ronco Canavese Lorenzo Giacomino e di Valprato Soana Francesco Bozzato: un incontro in Comune a Pont e poi un sopralluogo a piedi sulla strada per verificare i lavori già effettuati negli ultimi quattro anni con i primi due lotti a partire dal tratto di imbuto in località Villanuova di Pont Canavese terminati sul finire del 2021.

Si tratta ora di mettere a bilancio il necessario per l’allargamento della sezione stradale dal punto finale del secondo lotto al muro di contenimento della strada comunale per Pianrastello, per completare il superamento della criticità di una strada con ampiezza di appena 3 metri per procedere con interventi di allargamento più mirati lungo la restante parte del percorso, individuabili prioritariamente a valle del Comune di Ingria.