Fino a sabato cielo soleggiato su Torino e provincia, a Pasqua possibile qualche debole pioggia

Da oggi almeno fino a sabato tempo per lo più stabile e soleggiato sulla provincia di Torino, con qualche nube in più tra stasera e mercoledì, ma ancora senza piogge significative. Nella domenica di Pasqua potrebbe arrivare una rinfrescata.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature, qualche nube in più tra oggi e domani ma senza piogge. Temperature massime fino 23/24 °C e punte di 25 tra giovedì e venerdì. Minime generalmente tra 8 e 13 °C in aumento durante la settimana, più alte in caso di copertura nuvolosa notturna. Venti in generale assenti o deboli di direzione variabile.