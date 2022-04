Anche i manager non smettono mai di studiare: al traguardo il primo corso di Imprenditorialità verso il 2030

Anche i manager non devono mai smettere di imparare. Nei giorni scorsi si è infatti concluso il primo corso di Imprenditorialità e management verso il 2030, organizzato da Politecnico di Torino, CUOA e Skillab, il Centro per la valorizzazione delle risorse umane dell’Unione Industriali Torino. L'iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il know-how dell’alta formazione e il sistema nelle imprese, per portare valore al territorio e a tutto il suo tessuto imprenditoriale.



Facendo leva sui tratti distintivi di una Research University come il Politecnico di Torino, di una Business School come CUOA e della profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale e delle esperienze manageriali di Skillab, il percorso Executive ha visto combinare i pilastri «classici» della gestione aziendale con quelli dell’innovazione e di nuovi trend come la trasformazione digitale e le strategie di sostenibilità in chiave dei cosiddetti fattori di ESG (Environment, Social Impact, Governance). Si tratta di temi sempre più rilevanti per il management tanto è che la Commissione europea stimache il valore della data economy passerà dal 2,4% del 2018 al 5,8% del Pil Ue nel 2025 per un totale di 829 miliardi di euro. fonte Commissione Europea).

“Il percorso - sottolinea Alberto Lazzaro, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unione Industriali Torino, che ha partecipato alla prima edizione - rientra perfettamente nel modello di formazione continua imprenditoriale/ manageriale che da sempre il gruppo giovani persegue. La caratura dei docenti, il format innovativo ed interattivo, i focus concreti su casi studio rendono il corso fruibile e utilizzabile fin da subito per apportare i rinnovamenti necessari alle nostre imprese in questa delicata fase di transizione e di imposta crescita. Interessanti i temi trattati, con spunti a 360° anche sulle opportunità di sviluppo offerte dalle fasi delicate di passaggio generazionale e managerializzazione, opportunità di sviluppo economico anche per la nostra area. Una ottima occasione - il percorso - per imparare ad essere, noi e le nostre aziende sempre più futurabili, abili cioè a crearsi opportunità per il futuro con le nostre mani”.

“Essere Imprenditori oggi vuol dire spaziare dal management alla finanza agevolata, dalle tecnologie più innovative al controllo di gestione; una formazione ampia e approfondita è necessaria per riuscire a decidere in maniera veloce la rotta per la crescita della propria azienda - evidenzia Filippo Sertorio, presidente Piccola Industria Unione Industriali Torino –. Questo percorso va a coprire ottimamente questa esigenza di competenze, metodologie ed esperienze".