Settimo Torinese, una serata con il Rotary per parlare di istruzione e Premi di studio: "In 30 anni distribuito quasi mezzo milione di euro" [FOTO e VIDEO]

Scuola, istruzione e Premi di Studio. Sono questi i temi che sono stati trattati in occasione della serata organizzata dal Rotary club di Settimo Torinese, alla presenza delle autorità rotariane, ma anche dei rappresentanti di molti istituti del territorio.



"Cerchiamo di servire la collettività in diversi ambiti - ha ricordato Elvio Bertone, presidente del Rotary di Settimo Torinese - e cerchiamo di mettere a disposizione competenze, tempo e risorse finanziarie dei nostri soci per migliorare la qualità della vita delle persone del nostro territorio: quest'anno siamo riusciti a realizzare un progetto a favore delle persone con difficoltà legate all'autismo, mentre a breve si terranno le Special Olympics, che a Torino vedranno competere persone da tutta Italia con disabilità intellettive".



Ma si opera anche sulle emergenze: "È successo in occasione della pandemia o più di recente per la guerra in Ucraina - ha aggiunto Bertone - consegnando medicinali importantissimi al confine con l'Ucraina. Cerchiamo dunque di fare sempre il nostro meglio, ma i Premi per merito di studio sono un altro pilastro basilare della nostra attività, da 30 anni a questa parte. Crediamo tantissimo nei nostri giovani e abbiamo distribuito premi per circa 16-17mila euro all'anno, quindi ci avviciniamo al mezzo milione di euro. Un miliardo delle vecchie lire".