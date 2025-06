Anche il grattacielo Piemonte apre le porte per Open House Torino 2025

Il Grattacielo Piemonte aderisce all’edizione 2025 di Open House, festival gratuito durante il quale una grande varietà di edifici e luoghi di Torino di particolare fascino e pregio aprono le proprie porte.



Nell’occasione sarà quindi possibile visitare il Grattacielo e ammirare Torino dall’alto, da un punto di vista davvero particolare.

Le prenotazioni avranno inizio domani, 3 giugno, alle ore 20 sulla piattaforma presente su https://www.openhousetorino.it/



Le visite si svolgeranno sabato 7 e domenica 8 giugno dalle ore 10 alle ore 19, con 34 gruppi da 30 persone ciascuno scaglionati ogni 15 minuti (ultimo ingresso alle ore 18.45).

La durata di ogni visita sarà di circa 45', dalla verifica della registrazione all'uscita di ogni gruppo, con soste in Sala Trasparenza, al 32mo piano (vista sul giardino d'inverno e doppio piano) e 43mo piano (terrazza, spostamento al 41mo piano in caso di maltempo).

Gli ospiti, oltre mille al giorno, verranno assistiti nella visita da volontari Open House e da una trentina di volontari della Regione.

È la seconda volta che la Regione partecipa a questa iniziativa (lo scorso anno non aveva aderito in quanto erano in calendario le elezioni per il rinnovo di Giunta e Consiglio). Nel 2023 erano stati 1.700 i cittadini partecipanti alle visite.