Fine settimana di arresti per i carabinieri di Torino: 4 le persone fermate

Nel fine settimana, intensificata l'attività di prevenzione da parte dei Carabinieri di Torino. Serrata la lotta al contrasto dei reati in genere: 4 le persone arrestate.

Nel pomeriggio di sabato 1° giugno, i militari della Stazione di Barriera Milano hanno arrestato un 3 enne senegalese per i reati di "detenzione ai fini di spaccio e lesioni aggravate". L’uomo, in evidente stato di agitazione, ha aggredito per futili motivi un uomo e una donna che si trovavano presso i giardini Madre Teresa. Solo grazie all’uso dello spray in dotazione, i carabinieri sono riusciti a bloccare l’esagitato. A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti 49 grammi di morfina.

Nello stesso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in Piazza della Repubblica, area mercatale, in quanto un cittadino italiano aveva subito il furto del proprio telefono cellulare. Grazie al celere intervento dei militari, il ladro, un 56enne nordafricano, è stato individuato e arrestato per il reato di "furto aggravato".

Nella nottata del 2 giugno, in zona "movida", i Carabinieri della Stazione Po Vanchiglia, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato un 22 enne nordafricano che ha sottratto un telefono cellulare a un giovane del posto. Il soggetto, per guadagnarsi la fuga, ha schiaffeggiato la vittima e solo grazie all’intervento dei militari la situazione non è degenerata. L’uomo è stato arrestato per il reato di “rapina e lesioni personali”.

Intensificata inoltre l’attività di contrasto al fenomeno dei danneggiamenti e furti su auto. Un segnale in tal senso, è stato l’arresto di un italiano di 33 anni sorpreso dai militari del Nucleo Radiomobile a rovistare all’interno di un'auto parcheggiata in zona "centro". L’uomo si era introdotto al suo interno dopo aver forzato la portiera con un cacciavite.