Vinitaly, Gavazza (Lega): "L’enoturismo strategico per rilanciare i nostri territori con proposte attive e coinvolgenti"

“Al Vinitaly 2022 di Verona, evento enologico tra i più importanti a livello internazionale, il Piemonte è stato presente con la rappresentanza delle aziende, cantine cooperative e associazioni di produttori (oltre 150) che hanno presentato le novità vitivinicole. La nostra regione ha numeri importanti, l’export piemontese di vino vale infatti 1,2 miliardi di euro, +12,2% rispetto al 2020", spiega il Consigliere regionale Gianluca Gavazza. Al 54° Salone Internazionale dei vini e distillati è stata presentata inoltre la 44^ edizione della Fiera Nazionale Vinum Alba, in programma in tre weekend tra fine aprile e primi di maggio con oltre 700 etichette in degustazione, portate da 400 produttori.

“Con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia gli assessori della Regione Piemonte al Turismo Vittoria Poggio e all’Agricoltura Marco Protopapa si è parlato di enoturismo, un asset strategico per lo sviluppo del turismo italiano, capace di creare valore aggiunto al ricco patrimonio di prodotti, territorio, persone che ci caratterizza. Oggi i turisti vedono nel viaggio enoturistico un’opportunità di arricchimento culturale, da enfatizzarsi attraverso il binomio con l’arte, momenti di incontro con i produttori e proposte attive e coinvolgenti", evidenzia Gianluca Gavazza, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte. "Desiderano parimenti esperienze che vanno al di là delle tradizionali degustazioni e visite: cene in vigna, picnic nei vigneti, trekking e tour in bicicletta. Chi viaggia desidera trovare opportunità per rigenerarsi e riprogrammare le proprie abitudini, con i territori vitivinicoli che potranno essere i luoghi ideali grazie alla loro amenità unita alla dimensione salutare del vino”.

La Regione Piemonte è stata presente al Vinitaly di Verona con uno spazio istituzionale allestito all’interno del Padiglione 10, stand G2, in collaborazione con Piemonte Land of wine, l’ente che rappresenta tutti i consorzi piemontesi del vino, e Unioncamere Piemonte. Tra gli appuntamenti dell’area Piemonte l'Anteprima Douja d'Or e la presentazione del nuovo marchio “Sorì Eroici. Un certificato di qualità per i vini delle vigne verticali”.