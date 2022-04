Unitre, il 22 aprile alla Nuvola grande festa per i 40 anni della sede nazionale che ha il cuore torinese

Favaro: "Unitre esempio di come portare cultura in mezzo alle persone"

Il 27 gennaio 1982 si costituisce a Torino la "Associazione Nazionale Università della Terza Età" con sede in via Carena 3, per poi spostarsi in quella attuale di corso Francia. "Unitre - ha sottolineato la vice sindaca Michela Favaro - è l’esempio di come è possibile portare la cultura, la formazione e la scienza in mezzo alle persone". "La sfida - ha aggiunto - che abbiamo come amministrazione è fare in modo che queste esperienze siano d’esempio e siano durature”.