Approvata la nuova Carta Nazionale degli aiuti e agevolazioni per le imprese

Sono 86 i Comuni piemontesi inclusi nell’elenco delle aree nelle quali, nel quadro regolamentare degli Aiuti di Stato, potranno essere incrementate le ordinarie intensità di aiuto delle agevolazioni per le imprese.

Con decisione "Aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) – Italia” del 18 Marzo 2022 la Commissione Europea ha approvato la Carta nazionale degli aiuti a finalità regionale, che definisce i Comuni all’interno dei quali potranno essere concessi alle imprese agevolazioni e contributi per investimenti produttivi in misura superiore a quella normalmente prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato.

Tutto ciò potrà essere utile per le imprese di Grandi dimensioni per avviare nuove produzioni, creare nuovi stabilimenti o diversificare la produzione negli stabilimenti già operativi, mentre per le piccole e medie imprese sono previste maggiorazioni percentuali rispetto alle ordinarie intensità di aiuto per gli investimenti produttivi. Interessanti possibilità anche per le start up.

La nuova Carta - come ha sottolineato l’Assessore alle Attività Produttive - potrà essere recepita nei futuri bandi regionali di sostegno alle attività produttive, offrendo interessanti opportunità per le imprese che intendono effettuare investimenti produttivi nei Comuni interessati. In particolare gli 86 Comuni piemontesi sono localizzati nei territori delle province di Biella, Vercelli e quella di Torino, tra cui una porzione della stessa città di Torino e una di Moncalieri.

E’ interessante inoltre rilevare che alcuni di questi Comuni sono inclusi anche nel Programma di Riqualificazione e Riconversione dell’area di sviluppo complessa di Torino, nell’ambito del quale sono previsti strumenti di sostegno agli investimenti che potranno dunque beneficiare delle maggiorazioni consentite dalla Carta sugli aiuti a finalità regionale.

Elenco Comuni interessati

Provincia di Vercelli: Balocco; Bianzè; Buronzo; Carisio; Casanova Elvo; Cigliano; Collobiano; Crescentino; Crova; Formigliana; Lignana; Moncrivello; Quinto Vercellese; Ronsecco; Salasco; Sali Vercellese; Saluggia; San Germano Vercellese; San Giacomo Vercellese; Santhià; Tronzano Vercellese; Villarboit

Provincia di Biella: Benna; Biella; Candelo; Casapinta; Castelletto Cervo; Cavaglià; Cerreto Castello; Cerrione; Cossato; Crevacuore; Crosa; Dorzano; Gaglianico; Gifflenga; Lessona; Massazza; Masserano; Mezzana Mortigliengo; Mongrando; Mosso; Mottalciata; Ponderano; Pray; Quaregna; Salussola; Sandigliano; Soprana; Strona; Trivero; Valdengo; Valle Mosso; Verrone; Vigliano Biellese; Villanova Biellese.

Provincia di Torino

Beinasco; Collegno; Druento; Grugliasco; La Loggia; Moncalieri (in parte); Nichelino; Orbassano; Pianezza; Rivalta di Torino; Rivoli; Robassomero; Torino (in parte), Venaria Reale; Agliè; Albiano d'Ivrea; Bairo; Borgofranco d'Ivrea; Colleretto Giacosa; Ivrea; Loranzè; Montalto Dora; Ozegna; Pavone Canavese; Rivarolo Canavese; Romano Canavese; San Giorgio Canavese; Scarmagno; Strambino; Vialfre.