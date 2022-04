La Pasqua 2022 prova a lasciarsi la crisi alle spalle: tutto esaurito nei ristoranti di Torino e provincia

Si giocherà tutto sul last minute. Il mondo degli albergatori lo aveva detto, nei giorni scorsi. E a quanto pare l'avvicinarsi della Pasqua sta rinvigorendo la voglia di acquisti e di feste dei torinesi (e non solo). La conferma arriva dalle previsioni del commercio: Ascom Torino e Confesercenti concordano infatti su un impulso di ottimismo, dopo anni di incertezze e rinunce. Un contesto all'interno del quale solo i costi dell'energia e l'inflazione sembrano poter tendere qualche trappola.



E se Ascom parla di "tutto esaurito" nei ristoranti per i giorni del Ponte di Pasqua, gli addetti ai lavori di Confesercenti tratteggiano uno scenario con livelli simili a quelli del 2019, pre pandemia.

Impressioni confortanti, sperando nei grandi eventi. Incognita inflazione

“Le impressioni degli operatori sono confortanti – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti –: dopo il lungo gelo della pandemia, questa Pasqua può rappresentare per il commercio e il turismo una svolta. Ciò è tanto più vero per Torino, vista la lunga serie di eventi che nelle prossime settimane metteranno la nostra città al centro dell’attenzione. C’è soltanto da sperare che tutto ciò non venga compromesso da guerra e inflazione galoppante: un mix preoccupante, che può tarpare le ali alla ripresa, ridurre i consumi e mettere in ginocchio imprese e famiglie. Purtroppo, qualche avvisaglia in questo senso c’è già e bisognerà fare di tutto per limitare i danni”.



Incertezze che non nega nemmeno Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino: "La Pasqua che ci apprestiamo a vivere è gravata da tante preoccupazioni. A Torino c'è un bel clima di attesa per i grandi eventi che si attendono in questa primavera dall’Eurovision al Salone del Libro, ma resta forte l’incertezza fra gli operatori per il rialzo dei costi di energia, materie prime e per la frenata dei consumi. Occorre lavorare insieme per la ripresa e il rilancio internazionale che Torino merita”.

Ritorno alla normalità? Lo dicono i numeri

La voglia di tornare a vivere un periodo di Pasqua come "prima" emerge dai numeri delle indagini effettuate dalle due associazioni commercianti. “Siamo quasi tornati ai livelli di vendita del 2019 – dice Luigi Frascà, presidente di Assomacellai-Confesercenti –: evidentemente, la gente ha voglia di muoversi e la Pasquetta rappresenta la prima grande occasione: come di tradizione, molti richiesti e agnello e costine. Ma anche gli acquisti per il pranzo di Pasqua stanno andando bene. L’unica nota negativa sono i prezzi in aumento: al di là dell’euforia pasquale, questo è un problema che si sta già facendo sentire sui nostri volumi di vendita nei giorni normali”.