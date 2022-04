Nuova Acropoli celebra la Madre Terra

L’amore per il nostro pianeta è sempre stato uno dei forti motori che da 47 anni anima l’azione dei volontari di Nuova Acropoli in Italia. Il sentimento di appartenenza all’umanità e di condivisione della vita sulla terra, il rispetto per il pianeta che ci ospita e per la dignità umana, sono valori che l’Associazione traduce in azioni perseveranti di educazione, formazione e salvaguardia del patrimonio naturale, storico ed umano.