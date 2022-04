Tenta un furto in appartamento alla Crocetta, ma è la casa di un poliziotto

Ha tentato un furto in un appartamento, senza sapere che lì abitava un poliziotto. E che, per sua sfortuna, in quel momento era anche in casa.

La ladra è una ventitreenne, che è stata immediatamente arrestata. L'episodio è avvenuto martedì pomeriggio alla Crocetta: il poliziotto ha sentito dei rumori provenire dalla porta. Si è avvicinato al serramento e ha notato una lastra muoversi verso l'alto nel tentativo di far scattare la serratura.

A quel punto ha aperto la porta e ha visto una donna che ha cercato di allontanarsi frettolosamente senza successo.

La donna, una ventitreenne, è stata poi arrestata dagli agenti del Commissariato San Donato.