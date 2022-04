Consigli su come combattere l'ansia

Che cos'è l'ansia?

L'ansia è un'emozione normale che provoca una maggiore allerta, paura e segni fisici, come un ritmo cardiaco rapido.

Tutte le persone provano sentimenti di ansia prima o poi nella loro vita - per esempio, potresti sentirti preoccupato e ansioso al momento di sostenere un esame, oppure per l’attesa di un test medico oppure un colloquio di lavoro.

Ma stai tranquillo, in questi momenti sentirsi ansiosi può essere perfettamente normale.

Tuttavia, alcune persone trovano difficile controllare le loro preoccupazioni. I loro sentimenti di ansia sono più costanti e possono spesso influenzare la loro vita quotidiana.

I disturbi d'ansia colpiscono circa 10 milioni di italiani dai 18 anni in su (circa il 18%) in un dato anno, causando loro paura e incertezza.

A differenza dell'ansia relativamente lieve e breve causata da un evento stressante (come parlare in pubblico o un primo appuntamento), i disturbi d'ansia durano almeno 6 mesi e possono peggiorare se non vengono trattati.

Quali sono i diversi tipi di disturbi d'ansia?

Ci sono diversi tipi di disturbi d'ansia:

Disturbo d'Ansia Generalizzato (GAD)

Preoccupazione e tensione eccessive e irrealistiche, anche se c'è poco o niente che provoca l'ansia.

Disturbo da attacchi di panico

Attacchi improvvisi di terrore, di solito accompagnati da un cuore che batte, sudorazione, debolezza, svenimento e/o mancanza di respiro.

Fobie

Una paura persistente, irrazionale, eccessiva o irragionevole, provocata dalla presenza di uno specifico oggetto o situazione.

Disturbo d'ansia sociale

Intensa paura di essere giudicati dagli altri in situazioni sociali e autocoscienza nella vita quotidiana.

Disturbo Ossessivo-Compulsivo (OCD)

Pensieri persistenti (ossessioni) che causano ansia e comportamenti ripetitivi (compulsioni) che la persona si sente spinta ad eseguire.

Alcuni metodi per combattere l'ansia

L'esercizio fisico è uno dei modi più efficaci per ridurre lo stress. Aiuta il corpo a produrre endorfine, che sono sostanze chimiche che migliorano l'umore e agiscono come antidolorifici naturali.

L'esercizio promuove anche cambiamenti nelle parti del cervello che regolano lo stress e l'ansia.

Utilizza l'olio di CBD

L'olio di CBD è un modo eccellente per combattere l'ansia. Gli studi hanno dimostrato che l'olio di CBD non solo è efficace nel ridurre l'ansia e la depressione, ma aiuta anche con il disturbo ossessivo-compulsivo, il disturbo di panico, il disturbo d'ansia sociale, il PTSD e persino la schizofrenia.

Oltre ad aiutare con l'ansia, l'olio di CBD ha dimostrato di aiutare con l'insonnia e altri disturbi del sonno.

Poiché l'olio di CBD influisce sul ciclo naturale del sonno del corpo, può aiutarti a riposare meglio di notte e a combattere l'insonnia.

L'olio di cbd quale comprare? È possibile acquistare l'olio di CBD online in una varietà di diversi negozi web.

Dormire abbastanza

I problemi di sonno possono aumentare l'ansia. Il riposo è fondamentale per la mente e il corpo, quindi assicurati di dormire abbastanza ogni notte.

Una buona notte di sonno è particolarmente importante dopo una giornata stressante.

Mangiare sano

Mangiare cibi interi che non sono elaborati, come frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre può aiutare a mantenere stabile lo zucchero nel sangue e ridurre l'infiammazione nel corpo.

Gestire l'assunzione di caffeina

La caffeina è uno stimolante che può scatenare i sintomi dell'ansia. Se sei incline all'ansia o agli attacchi di panico, ridurre la caffeina può aiutarti a controllare meglio i sintomi dell'ansia.

Pratica la meditazione

Meditare ogni giorno può aiutarti a imparare a calmare la tua mente, a concentrarti su ciò che sta accadendo nel momento presente e a rilasciare i pensieri che causano stress e ansia.

Esercizio