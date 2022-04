Ekodancex10: la serata evento per celebrare i dieci anni di Eko Dance Project

Dopo sei titoli, di cui una coproduzione TPE, la 13esima edizione di Palcoscenico Danza - la rassegna di danza pura diretta da Paolo Mohovich - giunge a conclusione il 22 e 23 aprile con EkoDanceX10: una serata – evento per il decimo anniversario di Eko Dance Project. Il progetto artistico e didattico fondato da Pompea Santoro sarà in scena con un programma di prestigio che include una coreografia del finlandese Jorma Elo e altre di alcuni tra i coreografi che hanno caratterizzato il lavoro decennale del gruppo: Mats Ek, Paolo Mohovich, Fabio Liberti e Marco Barone.



Ritorna Marco Barone con Incipit, presentato già nel 2019, in cui si indaga con il linguaggio coreografico il concetto di principio, di inizio, il motore primo che muove ogni cosa. Per celebrare questo importante anniversario, Paolo Mohovich presenterà invece una nuova coreografia You are mine su musica di Ezio Bosso mentre Fabio Liberti, coreografo e danzatore piemontese attivo da anni in Danimarca, riproporrà It takes 5 to tango.



La serata sarà arricchita da Over Glow, lavoro del prestigioso coreografo finlandese Jorma Elo interpretato per la prima volta nel 2011 dall’Aspen Santa Fe Ballet, ormai impostasi all’attenzione internazionale come una delle principali compagnie di danza americane. Un regalo che Pompea Santoro ha voluto fare ai suoi danzatori, dando loro la possibilità di conoscere e interpretare lavori di uno dei numerosi creatori di fama mondiale che, grazie alla loro generosità, rendono possibile questo progetto.