La richiesta di Coldiretti: "Sì al nuovo ospedale di Ivrea, no a nuovo consumo di suolo"

"Siamo esterrefatti nell’assistere a un dibattito che non tiene minimamente in conto il consumo di suolo per le diverse ipotesi – osservano il presidente di sezione Coldiretti di Pavone Stefano Andrea Anselmo, il presidente di sezione dell’Anfiteatro morenico di Ivrea, Silvio Ferrarese e Mauro Canale, presidente di sezione Serra-Lago – Coldiretti Torino si batterà contro il sacrificio di altri terreni fertili in Canavese, un territorio già ampiamente martoriato. Siamo stufi di assistere alla cementificazione dei nostri campi soltanto perché sono le aree più facili da acquisire".